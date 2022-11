(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilvince ma non convince contro il Canada nella prima gara dei Mondiali in Qatar e tra i più deludenti c'è stato Kevin...

(3 - 4 - 2 - 1): Courtois 7.5; Dendoncker 6.5, Alderweireld 7, Vertonghen 6.5; Castagne 6, Tielemans 5.5 (1'st Onana 5.5), Witsel 5.5, Carrasco 5 (1'st Meunier 6); De5.5, E. Hazard 5.5 ...Ilprova a farsi vedere con un colpo di testa di Derdoncker al 40' ma la precisione manca del tutto. Al 41' è Dea concludere altissimo. Larin, su opposto fronte, si produce in due ... Belgio, De Bruyne frustrato: non festeggia il gol e si scontra con Alderweireld Ha vinto ma non convinto. Il Belgio che ha avuto la meglio sul Canada per 1-0 è una squadra decisamente da rivedere.AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Una rete di Batshuayi sul finale del primo tempo regala al Belgio la vittoria per 1-0 sul Canada. Masticano ...