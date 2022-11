Antonino Spinalbese pentito | chiude definitivamente con Oriana Marzoli

(Di giovedì 24 novembre 2022)ha avuto un crollo all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Il concorrente ha trascorso un pomeriggio complicato perché sentiva la mancanza di sua figlia.ha cercato di sostenerlo manon ha apprezzato tanto da arrivare alla conclusione dire in modo definitivo con la vippona. Vediamo che cos’è successo nella casa. GF Vip 7,prende malissimo la frase diha provato ad incoraggiare. Laha chiesto all’ex parrucchiere se stava ancora così male per sua figlia. Poi ha affermato di comprendere il suo sentimento perché anche lei sente la mancanza del suo ...

... 'Ho iniziato a bere, ho smesso dopo quella frase di mia mamma' Cosa è successo Quest'ultima è stata subito attaccata sia mentre parlavano con Giale De Donà che con. Ma mentre ...La sorella di Belen ha commentato il percorso diall'interno della casa più spiata d'Italia Dopo la notizia dei futuri fiori d'arancio, i nomi di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati ad occupare le pagine dei principali ...Cecilia Rodriguez ospite a Verissimo ha parlato di Antonino Spinalbese, facendo intendere di non essere tanto d’accordo con le dichiarazioni da lui rilasciate in questi giorni su di lei e su Belen.Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...