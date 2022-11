Al Bano Carrisi | “Focoso con me per tre anni” | spunta un tradimento | Loredana una furia

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un faccia a faccia senza precedenti quello che ha visto Alinteressato in queste ore, in una querelle al di poco clamorosa. Il noto cantautore si è incontrato con Patricia Donoso, una donna che ammette di aver avuto una tresca amorosa con lui per ben tre. Si tratta di un’avvocatessa spagnola che L'articolo proviene da KontroKultura.

Liberoquotidiano.it

Scopriamo tutto quello che c'è da sapere su Patricia Donoso, la donna che sostiene di esser stata legata a Al. Patricia Donoso è la donna balzata agli onori delle cronache italiane e spagnole per aver confessato di aver avuto una presunta liaison con il cantante Al, che ha smentito ...Qui la donna ripete di avere avuto una relazione connonostante il conduttore Jorge Javier Vázquez spieghi che lui negava anche di conoscerla. "So che sei impegnato ma...". Al, un ... Al Bano Carrisi "Focoso, per tre anni...". Rivelazione hot, lui denuncia questa ragazza Il cantante racconta a Fanpage.it la sua verità sull’avvocatessa che ha detto di aver avuto una relazione durata tre anni con lui: “Gli ...Un brutto scontro in tv tra Al Bano e la donna che dice di essere stata la sua amante per tre anni Al Bano ha avuto un’amante Per tre anni il cantante ha avuto una relazione con l’avvocatessa spagnol ...