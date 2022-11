Addio a Concetta Vazzana | pioniere dell’ecologia agraria

(Di giovedì 24 novembre 2022) Cordoglio all’università di Firenze per la morte di, già ordinaria di Agronomia e coltivazioni erbacee. Nata a Desenzano del Garda (Brescia) nel 1946, ha iniziato la carriera accademica a Firenze negli anni ’70. Ordinario dal 2000, ha insegnato fino al 2016. È stata direttrice del Dipartimento di Scienze agronomiche e gestione del territorio agro-forestale e presidente del Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie, oltre che coordinatrice del primo master italiano in agricoltura biologia e biodinamica.è stata un’innovatrice nel settore dell’agronomia, ha contribuito ad aver introdotto gli studi di ecologianegli ordinamenti didattici dell’Università italiana. I suoi studi hanno riguardato l’ecofisiologia delle piante, l’agricoltura biologica e l’agroecologia, in ambito nazionale ...

