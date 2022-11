Spagna-Costarica 7-0

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ore 19 - Spagnoli travolgenti al debutto. In rete anche il giovanissimo Gavi Laha travolto il Costa Rica in una partita praticamente senza storia dall'inizio alla fine. I gol: Dani Olmo (11'), Asensio (21') e Ferran Torres su rigore (31') nel primo tempo con replica al 9' della ripresa prima del sigillo dei giovanissimo Gavi (30' secondo tempo) e della chiusura di Soler (45') e Morata (47').

Nel gruppo E si gioca stasera l'altra partita, tra. .Oggi scendono in campo diverse big: si sfidano Germania e Giappone (ore 14),alle 17 e Belgio e Canada alle 20 mentre Marocco e Croazia è terminata senza reti. Ancora polemiche ...MONDIALI - Tutto troppo facile per la formazione di Luis Enrique, che domina dall'inizio alla fine infliggendo una roboante goleada ai Ticos: a segno Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres (doppietta), ...Le big in difficoltà al Mondiale Non ditelo alla Spagna. La squadra di Luis Enrique domina la sfida inaugurale con la Costa Rica e si candida al ruolo di grande favorita di questo Mondiale. Le Furie ...