(Di mercoledì 23 novembre 2022) Massiccia operazione della Polizia giudiziaria portoghese nelle campagne dell'Alentejo, la regione delmeridionale famosa per il latifondo durante la dittatura di Salazar e dove oggi è ...

Agenzia ANSA

Gli investigatori hanno scoperto, dopo circa un anno di indagini, una rete dedita alladi immigrati, eseguendo una quarantina di arresti di cittadini portoghesi e stranieri, soprattutto di ...Sidi un modello estremamente versatile, anche grazie ai mille colori in cui si presenta, ... Si possono abbinare sia a gonne e vestiti, lasciandosolo una porzione di gamba, o con i ... Scoperta tratta di migranti in Portogallo, 40 arresti Una due giorni promossa dal Genova Blue District che aprirà le porte di Università , Accademia italiana della Marina mercantile e delle aziende della Blue Economy ...Massiccia operazione della Polizia giudiziaria portoghese nelle campagne dell'Alentejo, la regione del Portogallo meridionale famosa per il latifondo durante la dittatura di Salazar e dove oggi è semp ...