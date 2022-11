“Sconfinamenti” il terzo ed ultimo appuntamento della rassegna di Albinea

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Anello di Ca del Vento Panorama Ph Primo MontanariCamminate in collina e conversazioni d’arte nel territorio diDomenica 27 novembre per iledREGGIO EMILIA – Domenica 27 novembre si terrà, nel territorio di, iled. Arte e natura nelle terre matildiche”, organizzata da Associazione CerchioStella con i comuni di, Canossa, Quattro Castella e numerose associazioni attive sul territorio per coinvolgere gli amanti dell’arte e delle camminate in collina. Una passeggiata nella natura con le artiste Caterina Morigi (Ravenna, 1991) e Giulia ...

politicamentecorretto.com

... Varsavia non è stata attaccata e non ha subito specifici attacchi da parte di un Paese. Per ... al fine di fornire a Kiev più adeguati sistemi antiaerei ed evitareda parte degli ...... con una ingerenza inaccettabile in questioni interne da parte di un paese, erano evidenti ...indietro i disperati che cercano di passare in Francia (compiendo anche in alcuni casi), ... Caterina Morigi, Giulia Poppi | SCONFINAMENTI | Domenica 27 novembre 2022 | Albinea (RE) - politicamentecorretto.com Domenica 27 novembre si terrà, nel territorio di Albinea (RE), il terzo e ultimo appuntamento della rassegna Sconfinamenti. Arte e natura nelle terre matildiche. Un appuntamento organizzato da ...