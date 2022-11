Raucedine | cosa fare

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un abbassamento o un’alterazione della voce (in gergo disfonia), o addirittura la sua perdita (allora si parla di afonia) possono capitare facilmente in questo periodo dell’anno: un brusco sbalzo di temperatura, vento e pioggia, raffreddore e mal di gola sono tra le cause più tipiche die disturbi della voce. Altrimenti, le alterazioni possono essere dovute a uno sforzo vocale prolungato (usare troppo a lungo la voce, urlare per farsi sentire, ecc.). Una terza causa può essere associata alla presenza di reflusso gastoesofageo: gli acidi gastrici risalgono lungo l’esofago, arrivando fino in gola e provocando danni e fastidi. A essere colpita dall’infiammazione che altera o compromette la voce è sempre la laringe, il condotto all’estremità delle vie aeree superiori in cui si trovano le corde vocali. Una laringe infiammata può infatti impedire a queste ultime di ...