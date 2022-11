Quota 103 | la montagna che partorisce il topolino!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Anche il governo Meloni non se la sente, almeno per il momento, di varare un a ‘vera riforma delle pensioni’ e così, rimanda il provvedimento anti-fornero a data da destinarsi e sulle pensioni ci mette sù una pezza: “103 con almeno 62 anni di età e 41 di contributi”! Un provvedimento, quello di “103”,

Bonus decontribuzione del 10% per chi sceglie di restare. Prorogata per il 2013 Opzione donna e l'Ape sociale per i lavori usuranti. Indicizzazione al 120% per assegni minimi, al 35% sopra 5250 euro ...Evitare il ritorno dal 2023 della riforma delle pensioni lacrime e sangue targata Fornero: questo l'obiettivo della manovra di Meloni ...