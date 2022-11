Agenzia ANSA

"E' evidente che pensare di utilizzare queste risorse programate prima della guerra in Ucraina è difficile". Lo afferma a proposito delRaffaele, ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il, citando i nuovi problemi di "approvvigionamento energetico e aumento del costo delle materie prime". Sul tema "...Altri fondi si devono trovare nell'FSC nazionale e ci lavoriamo con il ministro. Perché, dall'ultima mappatura Uncem, sono 2.495 le aree italiane senza segnale. Il dossier Uncem lo presenteremo ... Pnrr: Fitto, guerra condizione per dialogo diverso con Ue - Economia "E' evidente che pensare di utilizzare queste risorse programate prima della guerra in Ucraina è difficile". (ANSA) ...Ma all’esecutivo, «in particolare al ministro pugliese Fitto», chiede lo sblocco delle risorse del ... legalità nell’utilizzo dei fondi che arrivano, compresi quelli del Pnrr. La carenza degli ...