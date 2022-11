Mattarella e l' autonomia delle Regioni | I principi della Costituzione sono validi al Nord e al Sud  

Leggi su agi

(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - La reazione dell'Unione europea ecomunita' internazionale all'aggressioneFederazione Russa all'Ucraina "ha come orizzonte la costruzione di una pace giusta e necessaria, capace di restituire a quel Paese la piena indipendenza violata". Il PresidenteRepubblica, Sergio, è intervenuto all'assemblea dell'Anci. La guerra "nella nostra Europa", ha ricordato, "ci sta facendo ripiombare nel timore di un incubo che pensavamo non potesse più ripresentarsi. Una guerra contrassegnata da atroci crudeltà e, in questi giorni, all'intenzione di tenere milioni di persone al buio e al freddo d'inverno. Di fronte a questi misfatti l'Unione Europea ha reagito con compattezza, insieme alla comunità internazionale, assicurando solidarieta' all'Ucraina e alla sua resistenza". "Le ...