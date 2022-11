Iran | arrestata anche la nipote della Guida suprema Ali Khamenei

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non si fermano le proteste ininnescate dalla morteventiduenne Mahsa Amini, la ragazza morta perché non indossava bene il velo, e non si fermano gli arresti e la repressionepolizia. Tra gli ultimi manifestanti fermati c’è ladell’Ali: l’attivista Farideh Moradkhani, è stataoggi per aver sostenuto le proteste in corso nel Paese da oltre due mesi come riferiscono i media locali eInternational. La donna era già stata incarcerata lo scorso gennaio per aver inviato un messaggio alla vedova dell’ultimo scià, Farah Diba, chiamandola “cara Regina” ed era poi stata rilasciata su cauzione a maggio. La donna, 35 anni, è figlia ...

