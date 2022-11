ilGiornale.it

... perché il fine ultimo è eliminare tutto ciò che viene percepito come una(razzismo, ... Cosa è l'ick È l'scempiaggine occidentale anche se alligna sulla app... La globalizzazione ha ...... sotto ladi armi, si impossessarono di un plico contenente 50mila euro. Anche in quest'... si stavano presumibilmente preparando a compiere l'rapina. Nel frangente furono sequestrati ... Ennesima minaccia di Erdogan ai curdi. "Presto un'operazione di terra in Siria" Il Sultano pronto "a distruggere i terroristi legati al Pkk con carri armati e soldati". Stati Uniti e Russia predicano prudenza ...Avrebbe minacciato e poi aggredito i suoi genitori, che impauriti hanno chiamato i carabinieri. A telefonare al 112 l'anziano padre dell'aggressore, un 79enne che dopo l'ennesima ...