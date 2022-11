Croazia | Dalic | 'Ci è mancato coraggio'

Qualche senatore e volti nuovi nellavuole tornare a sorprendere e per fare questo si affida a Perisic e Modric ma anche al talento di Brozovic e Kovacic. In un Marocco pieno di ...Ai microfoni di Htv, Zlatkoha commentato così il deludente pareggio della suaall'esordio nei Mondiali 2022 in Qatar contro il Marocco: 'Sappiamo che dobbiamo conquistare quattro o ...Un bel Marocco ferma sullo 0-0 la Croazia di Modric, diventato oggi con la sua entrata in campo il primo calciatore a giocare sia gli Europei che i Mondiali in tre diversi decenni. Nessun gol, ma emoz ...Un altro segno ics a reti bianche, il terzo dall'avvio dei mondiali dopo quello tra Danimarca e Tunisia e tra Messico e Polonia.