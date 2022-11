Coppa Davis 2022 | Canada e Germania per un posto in semifinale | l’Italia assiste in prima fila

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Malaga è in trepida attesa per conoscere il nuovo detentore dell’Insalatiera. Dato il via ieri alla fase finale dellacon la sfida tra Australia e Olanda portata a casa dagli oceanici, oggi verrà svelata chi sarà la seconda semifinalista fra; una sfida chedi Filippo Volandri osserverà da vicino, poiché da qui uscirà l’eventuale avversaria di sabato, Stati Uniti permettendo. In questo scontro sono i nordamericani a partire con la palma di favoriti, soprattutto grazie all’enorme quantità di talento a disposizione con i singolaristi. Frank Dancevic ha a disposizione sia Felix Auger-Aliassime che Denis Shapovalov, ed il primo ha compiuto un significativo passo avanti dopo l’ultimo US Open, vincendo tre tornei ine ...

PROGRAMMA CROAZIA - SPAGNA QUARTI DI FINALE2022 MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022È iniziata a Malaga la Final Eight della2022 . Ad aggiudicarsi il primo quarto è stata l' Australia , capace di superare per 2 - 0 l'Olanda. Il match di doppio non si è infatti disputato e sono bastati così i successi nei due ...Ultimo appuntamento della stagione nel grande tennis. La nuova Coppa Davis - ormai non più così tanto nuova - raggruppa a Malaga le otto nazioni rimaste in corsa per il titolo: Australia, Paesi Bassi, ...Il grande tennis è sempre protagonista nella Casa dello Sport di Sky. Mentre a Torino si sono spenti i riflettori sulle Nitto ATP Finals., ...