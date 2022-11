Comuni | per i cittadini decisivi i servizi a sostegno delle famiglie

(Di mercoledì 23 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – Esiste “una chiara correlazione tra iche hanno investito in digitale e il ritorno, a livello di soddisfazione dei, per gli amministratori che hanno messo in campo trasformazioni concrete, visibili e in grado di includere e dare”. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da EY, in collaborazione con SWG, su un campione di oltre 1200 residenti in città italiane capoluogo di provincia, presentata da Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West, alla XXXIX Assemblea annuale dell'Anci a Bergamo. “Non dimentichiamoci però una cosa: l'unica trasformazione possibile è la trasformazione che mette le persone al centro – afferma Antonelli -. La pandemia ha lasciato nelle persone e nelletà una condizione di vulnerabilità che ha riguardato soprattutto le ...

news.provincia.bz.it

... ed era importantecapire come tutelare al meglio la salute degli abitanti Come spiega Ingv in un post sulla propria pagina Facebook, le 'nuove mappe di dettaglio di 3nella regione Lazio ...... non può essere considerato come la panacea di tutti i mali: il piano rappresenta un'opportunità ma non può sopperire all'assenza di obiettivi strategici,a istituzioni e imprese: solo... 13 milioni di euro per i Comuni dell'Alto Adige | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano Una variante stradale che incide sulla viabilità di tre regioni, bypassando il centro urbano di un Comune, come Vairano Patenora, centro dell'alto-Casertano al confine con il Molise e a pochi ...Bergamo, 23 nov. (Adnkronos Salute) - E' stato presentato oggi, nell'ambito della XXXIX Assemblea annuale dei Comuni (Anci) in corso a Bergamo, il primo report di sostenibilità di Novartis ...