Calendario Europei curling femminile 2022 | tabellone semifinali | quando gioca l’Italia | programma | tv | streaming

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Danimarca-Scozia e Italia-Svizzera sono ledeglidi, che andranno in scena giovedì 24 novembre (alle ore 12.00 e alle ore 16.00) sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Dopo un intenso round robin, le migliori quattro classificate si sfideranno per la conquista delle medaglie. Ad aprire le danze sarà, che torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo cinque anni e affronterà le Campionesse del Mondo. Stefania Constantini e compagne cercheranno una nuova magia contro la corazzata elvetica, già battuta nell’ultima partita del round robin. Il quartetto tricolore ha tutte le carte in regola per fronteggiare la formazione guidata da Silvana Tirinzoni, che ha vinto gli ultimi tre titoli iridati. La vincitrice se la dovrà vedere contro ...

FEMMINILI 2022: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICACOMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO: CHI ACCEDE IN SEMIFINALE PROGRAMMAMASCHILI: DATE, ORARI E TV La partita si è ...A una di queste iniziative, in serata, ilprevede la presenza del presidente Antonio ...ha collaborato attivamente con la Fondazione Feltrinelli e con altri soggetti istituzionalie ...Doppio appuntamento casalingo per l'Italbasket femminile guidato da coach Lino Lardo che punta a prendersi la qualificazioni agli Europei 2023 con due giornate d'anticipo: per riuscirci bisogna ...Il piano del ministro Cingolani per risparmiare gas in Italia prevede una stretta ai riscaldamenti a partire da ottobre: ecco quando potremo accendere i termosifoni in casa area per area.