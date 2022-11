Bollo auto 2023 azzerato | inflazione 12% e il governo lo elimina “finalmente”

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 23 novembre 2022). La tassa più odiata dagli italiani potrebbe salutarci molto presto. Un regalo delMeloni per il prossimo Natale? Gli italiani e le tasse hanno da sempre rapporti un po’ conflittuali. La stragrande maggioranza le paga ma sempre controvoglia, sia perché le reputa eccessive ma anche per via dei servizi al cittadino che dovrebbero essere offerti in cambio che quasi mai raggiungono la sufficienza.(Fonte: ilovetrading.it)Tra le tasse più indesiderate ve ne sono due che svettano su tutte: Il canone Rai e il. Due tasse insopportabili poiché anche se il televisione rimane perennemente spenta e l’altrettanto e, per di ...