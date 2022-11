Il Post

... da qui la nostradi rendere i distributori ben visibili. Inoltre, anche se gli assorbenti non sono più tassati come beni di lusso, restano comunquespesa esosa. Poterne usufruire ...Prime avvisaglie della crisi, ma Maroni si opporra' alladi Bossi di sfiduciare il porimo ... morse ad un polpaccio un agente di polizia, rimediandocondanna per resistenza a pubblico ... Una decisione enorme affidata a un sondaggio sbrigativo Una delle notizie che più ha fatto scalpore nei mesi estivi, è stata la clamorosa separazione della popstar Shakira dal calciatore del Barcellona, Gerard Piqué. Ora la ...E' quanto sapere dal Mef, al termine del consiglio dei ministri. Una decisione già anticipata da Matteo Salvini deciso più che mai a realizzare il ponte delle meraviglie: "Mi impegno a farlo partire, ...