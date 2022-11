Salario minimo | i 5 Stelle scavalcano i dem a sinistra

(Di martedì 22 novembre 2022) Mentre il Partito democratico è alle prese con la successione alla segreteria in vista del prossimo Congresso, i Cinqueancora una volta i Dem a. Tornando alla carica sul. Dal M5S una mozione al Senato per rilanciare la battaglia sul. A spingere l’iniziativa è la capogruppo Floridia “Abbiamo presentato una mozione al Senato per impegnare il governo a istituire unlegale di 9 euro lordi l’ora, in linea con i parametri di adeguatezza indicati dalla Commissione europea nella direttiva approvata ad inizio ottobre”, annuncia la capogruppo del Movimento a Palazzo Madama, Barbara Floridia (nella foto), insieme ai colleghi della commissione Lavoro, Barbara Guidolin ...

