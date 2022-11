Morgan scrive una lettera aperta a Crozza | “Perché cancellare le cose fatte con me? Mi odi?”

Leggi su tpi

(Di martedì 22 novembre 2022) “Ma? Mi?”invia unaa Maurizioe chiede spiegazioni su un mistero che all’artista milanese sembra uscito da “un film di fantascienza”: la presunta scomparsa dal web di ogni traccia della loro collaborazione. “Dovresti ricordarti, abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre”, ha scritto il cantante in un lungo post su Instagram, in cui ha ricordato quando veniva invitato in trasmissione per esibirsi assieme. “Io mi ricordo benissimo ad esempio una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael, ma fondamentalmente io ero ero un po’ un pretestotu ...