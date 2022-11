Mondiali | l’Arabia ribalta l’Argentina | Messi su rigore e sorpasso in 5’

'Argentina perde e il Mondiale in Qatar subisce il primo scossone:Saudita va sotto, poi, in 5', il capolavoro con il sorpasso fino alla festa finale. La sconfitta di Messi e compagni, tra gli accreditati alla Coppa del Mondo, si trasforma in un assist ...Commenta per primo' Argentina crolla all'esordio neiin Qatar, facendosi rimontare dall'Saudita . E il popolo del web si scatena: da Ronaldo che ride al remake dell'ultima celebre foto Messi - CR7, ...