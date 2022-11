Manvora | orgoglio-Meloni | In un mese 30 miliardi in investimenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) “Oggi sono 30 giorni dalla nascita del Governo, in questi giorni abbiamo mantenuto l'impegno preso ovvero di dedicarci soprattutto alla più grande emergenza in corso, quella sul caro energia. 30di euro investiti in questo, 9dei quali impegnati in un decreto per sostenere famiglie e imprese fino alla fine di quest'anno e 21contenuti nella nuova legge di bilancio”. Così il presidente del Consiglio Giorgiadurante il suo intervento all'assemblea di Confartigianato che si è svolta a Roma.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev