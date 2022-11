Il suo difetto | Giuli a sorpresa | cosa manca a Meloni

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Qual è il rapporto tra la premier Giorgiae i giornalisti? L'episodio di oggi alla conferenza stampa per la manovra finanziaria fa discutere a Otto e mezzo, su La7. La premier ha avuto un botta e risposta con i cronisti che le chiedevano di rispondere a tutte domande, mentre lei doveva andare a un appuntamento istituzionale. Alessandrorespinge le tesi di chi pensa cheabbia dichiarato guerra alla stampa e cita Massimo D'Alema che chiamava i giornalisti "iene dattilografe". Ma non è l'unico esempio. "Vi ricordate quando Giuseppe Conte disse a un giornalista: vieni al posto mio se credi di poter far meglio di me, ed era una conferenza stampa importantissima, in piena pandemia", spiega. "Tutto andato in prescrizione come gli applausi coreani a Mario Draghi". Poi il giornalista racconta un ...