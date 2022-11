Ibrahimovic a Striscia | crollo emotivo | il lutto che lo tormenta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Come annunciato, ala Notizia è arrivato Zlatan. Nella puntata in onda su Canale 5 lunedì 21 novembre, ecco l'attaccante del Milan in studio insieme a Roberto Lipari e Sergio Friscia, per una sera dietro al bancone del tiggì satirico. Il tutto - anche - per presentare il suo nuovo libro, Adrenalina, a cui lo svedese ha appena aggiunto due importantissimi capitoli: quello sulla vittoria dello scudetto con il Milan la scorsa stagione e quello, meno felice, sulla morte del suo procuratore, Mino Raiola. E parlando di Raiola, ecco emergere un lato clamorosamente umano di, profondamente commosso nel ricordarlo. "Il capitolo che preferisco è quello su Mino. È stato troppo importante per me e lo rimarrà per tutta la vita. Mi manca molto e mi mancherà per sempre", afferma con trasporto ed emozione. I due, ...