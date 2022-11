Grave problema di salute Panariello ferma tutto | cosa lo ha colpito

(Di martedì 22 novembre 2022) Giorgioè stato costretto a rinviare tre date a Firenze, previste tra il 22 e il 24 novembre al Teatro Verdi, a causa di una brutta labirintite. Si tratta di un'infiammazione dell'orecchio interno, che si manifesta con una riduzione dell'udito, vertigini e acufeni, anche con disturbi dell'equilibrio e problemi alla postura. Quindinon ha potuto far altro che alzare bandiera bianca in attesa che passi la labirintite. Lo spettacolo previsto per stasera, martedì 22 novembre, verrà recuperato il prossimo 19 dicembre, sempre al Teatro Verdi, mentre il recupero delle altre due date verrà comunicato nelle prossime ore. Ovviamente i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date corrispondenti.sta portando a teatro la sua storia, non a caso il titolo dello spettacolo è “La favola mia”. ...

