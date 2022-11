Giulia Salemi alla Camera per la Giornata contro la Violenza sulle Donne

parlerà alla Camera dei Deputati per la Giornata contro la Violenza sulle Donne. Anche lei è stata protagonista del GFVIP, ed è una delle influencer più seguite, oggi conduttrice tv. ...Alcuni scambi di battute avvenuti in diretta al GF Vip trae l'opinionista Sonia Bruganelli hanno fatto credere ai fan che non corra buon sangue tra le due.e Sonia Bruganelli: le frecciatine Secondo i fan del GF Vip potrebbe ...Giulia Salemi e Sonia Bruganelli ai ferri corti L'ex gieffina e l'opinionista del GFVip replicano ad una notizia. Ecco cosa è emerso ...Giulia Salemi parla alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata contro la Violenza sulle Donne: il discorso che commuove il web.