F1 | Fernando Alonso | “Tante cose da sistemare | è tutto nuovo per me”

(Di martedì 22 novembre 2022) Giornata di test in quel di Abu Dhabi per i piloti della Formula 1, che dopo aver concluso la scorsa domenica la stagione 2022, sono già proiettati verso il 2023. La sessione di test di Yas Marina ha ancor più valore e importanza per chi dovrà affrontare un cambio squadra come. Lo spagnolo, ormai ex Alpine, ha avuto modo di girare in pista per la prima volta con il suoteam (e la sua nuova vettura, naturalmente), Aston Martin; un primo approccio (positivo, almeno in queste primissime fasi) per, che si appresta a una nuova avventura. Ecco il commento dopo i test del pilota spagnolo, riportato dal portale tedesco Speedweek: “Oggi è andata bene, ho fatto 97 giri e ho potuto imparare molto sulla vettura, sono contento e soddisfatto. Per me c’era molto da fare essendo...