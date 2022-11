Ex Gkn | Betori in campo | ' Il governo deve intervenire' Ma il ministero non ci sta

LA NAZIONE

Intervento dell'arcivescovo nel consiglio comunale sulla vertenza 'In questi sedici mesi è stato troppo lontano e non incisivo'. La replica del Mise: 'Ci siamo fermati perché c'erano delle ..."In questo Consiglio comunale dedicato alla vertenza della exmancavano alcuni attori fondamentali. Ha fatto molto piacere la presenza del Cardinale Giuseppee di monsignor Giovanni ... Ex Gkn, Betori in campo "Adesso il governo deve intervenire" Ma il ministero non ci sta Intervento dell’arcivescovo nel consiglio comunale sulla vertenza "In questi sedici mesi è stato troppo lontano e non incisivo". La replica del Mise: "Ci siamo fermati perché c’erano delle proposte" ...Alla riunione svoltasi a Firenze ha partecipato il coordinatore della struttura di crisi del Mise Luca Annibaletti ...