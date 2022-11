Eurovision Song Contest 2023 | in semifinale conta solo il televoto per evitare accordi tra le giurie

(Di martedì 22 novembre 2022) ESCDopo lo “scandalo” delle votazioni della scorsa edizione, l’EBU corre ai ripari. Per la 67esima edizione dell’, in programma a Liverpool martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 maggio, la celebre manifestazione canora ha deciso di apportare delle modifiche al sistema di votazione in grado di portare all’elezione della prossima canzone vincitrice. La prima significativa modifica riguarda il meccanismo di voto delle due semifinali, previste per il 9 e l’11 maggio. A decidere le dieci nazioni che passeranno il turno nelle rispettive serate saranno, infatti, soltanto i telespettatori attraverso il(via sms, telefono o App). Verrà dunque accantonato il sistema, presente fin dal 2009, che prevedeva il mix tra il voto del ...

9 colonne

Il reference group dell'Contest 2023 ha annunciato alcune modifiche al sistema di votazione per l'edizione che si svolgerà il prossimo maggio (dal 9 al 13) a Liverpool, nel Regno Unito. La modifica più ...L'ultimo, l' American Music Award nella categoria Favorite Rock, è arrivato giusto nelle ... dopo le vittorie al Festival di Sanremo e all', la bassista Victoria De Angelis ha ... JUNIOR EUROVISION SONG CONTEST: SU RAY PLAY VIDEO CANZONE CHANEL DILECTA Modifica al regolamento di voto per l'Eurovision 2023: no alle giurie per le semifinali, che restano solo in finale. Entra un set di voti dal resto del Mondo ...Dopo il trionfo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, i Maneskin continuano a collezionare una serie di riconoscimenti, tra cui più di 300 certificazioni a livello mondiale, oltre a 18 ...