Cop27 | il governo dovrebbe dire lealmente che dei moniti Onu non gliene frega nulla

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Segretario delle Nazioni Unite (e non i movimenti della società civile) aprendo i lavori dellain Egitto aveva ammonito con questa frase: ”È come se stessimo correndo in autostrada verso l’inferno climatico con il piede sull’acceleratore” invitando tutti a porre in primo piano le questioni ambientali (e sappiamo che non c’è solo il “riscaldamento globale” ma anche overdose di plastiche nei mari, e una crescente e non sostenibile impronta ecologica dei nostri modelli lineari sia economici che di stili di vita legati alla inciviltà dell’usa e getta). Tutto ciò mentre la popolazione del Pianeta ha superato gli otto miliardi di esseri umani. Ma questo monito non solo non è stato raccolto dai “capoccioni”: addirittura deliberatamente ci si prepara a fronteggiare questa agonia del nostro stupido modello di “civilizzazione” ispirato dal mondo occidentale e seguito ...