Bilanci Juventus | c’è ottimismo | “Il problema è il campo”

...primo Lanon ci sta ed è pronta a dare battaglia fino alla fine alla Consob in merito alle contestazioni mosse sulla manovra stipendi e sulle plusvalenze effettuate e inserite nei...Gianluca Oddenino per 'la Stampa' Va ai tempi supplementari la partita per approvare l'ultimo bilancio della, chiuso lo scorso 30 giugno con un passivo di oltre 250 milioni di euro. Dopo aver spostato l'assemblea degli azionisti dal 28 ottobre al ...La Juventus ha nuovamente rimandato l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2022. Si tratta del secondo rinvio, il primo era stato da venerdì 28 ottobre a mercoledì 23 novembre, ma si è deciso ...La Juventus starebbe studiando alcune operazioni di mercato a zero con l'intenzione di non andare ad incidere sul bilancio ...