Belgio | Vertonghen | “Una follia non poter indossare fascia OneLove”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) Ian, recordman di presenze e capitano del, alla vigilia del match d’esordio ai Mondiali 2022 in Qatar contro il Canada, parla del divieto imposto dalla FIFA sull’utilizzo dellada capitano con la scritta “One Love”. Questo il suo commento: “Non mi sento a mio agio ad affrontare questo argomento. Avrei volutoquellae questo fa capire come la penso su determinati temi, nonlo fare mi sembra una. Non sono un esperto di politica, ma mi sembra incredibile questa situazione, sono contro il razzismo e le discriminazioni, ma siamo qui per giocare e io voglio scendere in campo quindi non aggiungerò altro. Sicuramente spero di non trovarmi più in una situazione del genere”. SportFace.