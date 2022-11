Accadde oggi | 22 novembre 1992

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 22 novembre 2022) "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", canta Antonello Venditti. Come il 'Petisso' Pesaola e Luis Vinicio, anche Ottavio Bianchi riabbracciò il Napoli, dopo l'esonero di Claudio Ranieri nel. E così il 22di trent'anni fa rieccolo su 'quella' panchina sul campo della Sampdoria, con i partenopei in una delicata posizione di classifica. Quel dì il 'Ciuccio' perse, ma il mister riuscirà poi a portarlo fuori dalla zona calda. A sbloccare il risultato un autorete di Paolo Ziliani, all'esordio con il club campano (prelevato dal Brescia). Dall'altra parte con i blucerchiati vi era in campo Eugenio Corini, il quale nell'estate successiva si trasferirà sotto il Vesuvio.