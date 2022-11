Più stipendio netto per docenti e Ata | via dal lavoro con Quota 103 | stretta sul reddito di cittadinanza | la manovra 2023 oggi in Consiglio dei Ministri Le ultime notizie

(Di lunedì 21 novembre 2022)è il giorno del varo del disegno di legge della, la prima del governo Meloni. Sono previste misure per 30-32 miliardi: una legge di bilancio "attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi", secondo la premier Giorgia Meloni. L'articolo .

Corriere della Sera

Questo (anche) perché l'Italia è statalenta di altri paesi a istituire la figura del dottorato,... non ricevendo da questa attività alcuno. Le cose sono andate leggermente migliorando ...Tantose sul capo del beneficiario sta poggiata la mano di un padrino che conta. E Di Maio ce l'...ministro degli Esteri dunque si beccherà grazie alla benedizione di Mario Draghi unoe ... Dipendenti comunali e regionali, 100 euro in più in busta paga e stipendio triplo a dicembre