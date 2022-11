Mondiali Qatar 2022 | come vedere le partite in 4K | il canale Rai

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 novembre 2022) Idi calcioinsono anche in 4K sulla Rai, su digitale terrestre e satellite. Mafare perilRai 4K e godere dell’ultra HD per ledella massima competizione calcistica? Qual è il numero delfare per sintonizzarlo? Ve lo diciamo subito. Bisognerà avere una tv di ultima generazione e una connessione a internet. A questo punto potete collegarvi sul101 del digitale terrestre ed assistere alla visione dei match deidiin 4K.funziona Ilsi serve di internet per ricevere il segnale in altissima definizione. Per accedere al nuovo ...