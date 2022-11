Micol asfalta Oriana al GF VIP 7 | “È una brutta persona”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Grande lite stasera al Grande Fratello Vip 7 tra le ragazze. Alfonso Signorini ha ripercorso quanto accaduto traIncorvaia eMarzoli, ma soprattutto ha mostrato i video in cui la venezuelana accusa la sorella di Clizia di avere i capelli sporchi. La ragazza resta parecchio colpita da quanto vede e appena ha la possibilità attacca la vippona. La discussione tradegenera: “Sei unaIncorvaia non ha per niente digerito quanto ha detto alle sue spalleMarzoli, così appena il conduttore le dà la parola dà un giudizio spietato: “non è soltanto falsa, è pure una”. E aggiunge anche: “Ha fatto un’uscita vergognosa su Tavassi“. La ...

Blog Tivvù

In queste ore Edoardo Tavassi ha preso le difese diIncorvaia mettendo le cose in chiaro con la biondina. TavassiOriana al GF Vip, Guendalina interviene Oriana , chiaramente, non ...In queste ore Edoardo Tavassi ha preso le difese diIncorvaia mettendo le cose in chiaro con la biondina. TavassiOriana al GF Vip, Guendalina interviene Oriana , chiaramente, non ... Tavassi asfalta Oriana al GF Vip, Guendalina interviene - VIDEO Edoardo Tavassi asfalta Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip, Guendalina interviene e svela cosa ne pensa degli atteggiamenti della vippona.In queste ore Edoardo Tavassi ha preso le difese di Micol Incorvaia mettendo le cose in chiaro con la biondina. Tavassi asfalta Oriana al GF Vip, Guendalina interviene Oriana, chiaramente, non ...