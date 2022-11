LIVE – Inghilterra-Iran 6-2 | girone B Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata delB deidi. Dopo la partita d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador, gli inglesi sono i primi tra i big del torneo a scendere in campo. Gli uomini guidati da Gareth Southgate vanno subito a caccia dei primi tre punti per mettere in discesa il loro, ma l’non è una squadra da sottovalutare e venderà cara la pelle. Una partita assolutamente da non perdere, anche perché i britannici devono riscattarsi dopo la finale Europea persa contro l’Italia. Calcio d’inizio alle ore 14:00 di lunedì 21 novembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo ...

Commenta per primo L'esordio degli Oranje . Dopo la gara inaugurale di ieri, che ha visto l'Ecuador dominare e vincere facilmente contro i padroni di casa del Qatar. e dopo l'in scena alle 14 contro l'Iran, alle 17 si disputa la seconda gara della prima giornata del Gruppo A: all'Al Thumama Stadium di Doha esordio per l' Olanda di Louis van Gaal, grande ...L'vice campione d'Europa fa il suo esordio al Mondiale 2022 in Qatar contro l'Iran . Southgate schiera là davanti Kane con Saka e Sterling , mentre Foden si accomoda in panchina. L'Iran di ...Dopo la cerimonia di inaugurazione, si è conclusa la prima gara dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Padroni di casa sconfitti dall’Ecuador: prima rete… Leggi ...Gara d'esordio nel gruppo B per l'Inghilterra vice campione d'Europa. Pronti e via gioco fermo a lungo per l'infortunio del portiere Beiranvand, costretto al forfait. Al 33' traversa di Maguire. Poco ...