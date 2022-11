Ita Airways | Msc si sfila | «Non più interessati alla privatizzazione della compagnia»

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il Gruppo italo-svizzero Msc-Group, leader mondiale nel settore del trasporto merci e passeggero, non è più interessato «a parteciparedi Ita, non ravvisandone le condizioni nell’attuale procedura». Lo afferma l’azienda in una nota, aggiungendo di «aver già informato le autorità competenti»sua decisione. Ancora un colpo di scena, dunque, nella complessa vicendadell’ex-Alitalia. Come si ricorderà, ad agosto scorso sembrava che la partitafosse stata chiusa con l’aggiudicazione di Itain favorecordata composta dal fondo americano Certares e dcompagnie Air France-Kim e Delta uscita vincitrice dal duello ...

Errata corrige di Msc Crociere . Leader mondiale nel settore del trasporto merci e passeggeri via mare, Msc fa dietro front nell'accordo con il gruppo di trasporti aerei tedesco ... 'Non si ravvisano più le condizioni nell'attuale procedura'. "Il gruppo Msc conferma di aver già informato le autorità competenti di non essere più interessata a partecipare alla privatizzazione di It ... Il gruppo Msc ha annunciato di voler rinunciare all'acquisto di una parte delle azioni di Ita Airways, la compagnia di bandiera italiana ...