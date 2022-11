Inghilterra Iran | problemi con l’app dei biglietti | tifosi inglesi perdono l’inizio partita

(Di lunedì 21 novembre 2022)per iprima di assistere a: scatta la rabbia di centina diCentinaia dihanno fatto il loro ingresso nello stadio ain corso a causa di un disagio neldella biglietteria della FIFA. Si sono dunque create grandi code davanti allo stadio di Doha mentre itentavano invano di entrare. Stando alle dichiarazioni dei presenti alla BBC il sistema sarebbe andato in crash e i possessori del biglietto in formato elettronico hanno visto quest’ultimo scomparire dal. Situazione che ha comprensibilmente scatenato l’ira dei supporter, arrivati a spendere 800 euro di aereo per il Qatar e 150 per il singolo biglietto della ...

La nazionale guidata dal ct Queiroz ha scelto di manifestare solidarietà al movimento di protesta che scuote il Paese dal 16 settembre, dopo la morte della 22enne Mahsa Amini. Pubblico diviso: fischi ...... e in particolare contro la guida suprema di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, davanti allo stadio dove si è disputata oggi la partita di calcio tra le nazionali di, terminata con ...Inghilterra-Iran è il match di apertura del girone B di questi Mondiali di Qatar 2022 e andrà in scena a partire dalle 14 al Khalifa International Stadium di… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...