“Espulso anche lui” GF Vip 7 | dopo Donnamaria tocca all’altro concorrente | “Gravissimo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 novembre 2022) Bestemmia al GF Vip, problemi per Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore sono scoppiati ben due casi relativi a presunte bestemmie pronunciate da due concorrenti in diversi momenti. Si tratta di situazioni che Alfonso Signorini e i suoi dovranno ben valutare per capire se ci siano gli estremi per la squalifica. Insomma, bisogna andare al ‘Var’ per riesaminare entrambi gli episodi. Stiamo parlando di quello che hanno detto Edoardoe Daniele Dal Moro. Il primo,alcune effusioni nella vasca da bagno con Antonella Fiordelisi, è stato chiamato in confessionale. A questo punto si diffondono dei video in cui sembra che ildica: “Por** *io, c’ho paura”. E in tanti chiedono, da regolamento, la squalifica. In realtà, proprio nelle ultime ore si è diffuso un altro video in cui è evidente che Edoardo dica “Oddio, c’ho ...