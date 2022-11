(Di lunedì 21 novembre 2022) I dati Inps. In Bergamasca gli addetti del pubblico impiego aumentati dell’1,47%, ma in 6 anni raddoppiati gli over 60. La Cgil: «Emergenza infermieri e Oss nelle piccole strutture». Cresce l’università, cala il comparto forze dell’ordine.

L'Eco di Bergamo

Preziosi gli interventi dei ricercatori dei maggiori istituti di ricerca come quello dei, dal delegato della Piaggio a quello della logistica, dalla lavoratrici degli appalti a ...Ci sono tutti i cliché sugli appalti furbetti nell'inchiesta che ora vede indagate 20 persone tra dirigenti, amministratori, funzionari, per quei rapporti poco trasparenti che, ... Dipendenti pubblici sempre più «anziani» Quota 103, rischio mini-esodo nella sanità La denuncia di ActionAid: «L’indipendenza economica è la prima leva di libertà, ma gli strumenti di supporto sono ancora frammentari e insufficienti» ...C’è molto realismo fiscale che significa prudenza sui conti pubblici, preferenza a politiche di defiscalizzazione, concretezza sul reperimento delle risorse per lo Stato. Si riducono i bonus, non c’è ...