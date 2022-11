Carlo Conti svela | “Ho sofferto di dongiovannite”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Sono rivelazioni inaspettate quelle che si è lasciato sfuggirein merito al suo passato, ecco cosa ha rivelato il conduttore Da anniè uno dei conduttore più noti, amati e stimati della televisione, tantissimi sono i successi che è riuscito a conquistare durante la sua lunga carriera. Intervistato dal Corriere della Sera ha parlato di alcune importanti amicizie, del suo lavoro e si è lasciato anche sfuggire alcune confessioni sulla sua sfera privata.(Screenshot da Instagram)Il famoso conduttore ci ha tenuto a precisare di non aver mai provato invidia per i suoi colleghi. È davvero raro che dica cose negative su qualcuno, a detta sua nel suo ruolo deve avere un rispetto grande per tutti, soprattutto per colleghe e ...

... esordisce come pittrice con una mostra insieme al suo maestro Elvino Echeoni, dal titolo Artisti si Nasce.[1] Nel 2010 fa parte del cast comico di Voglia d'aria fresca, con, dall'8 ...Venerdì scorso con la puntata speciale dedicata al torneo è finita definitivamente quest'ultima edizione del talent show vip condotto da. Non ha potuto prendere parte a questo speciale la popolare showgirl, visto che non si è qualificata per via dei giudizi negativi dei giudici. Sull'ultimo numero del magazine Nuovo una ...Il nuovo governo Sunak insegue il dogma della “stabilità finanziaria”, ma rischia di strozzare ancora di più l’economia. L’anno più nero per la City: non ci sono operazioni, niente premi ...In The Crown 5 viene mostrato Re Carlo mentre balla la break dance con alcuni ragazzi ma ciò è avvenuto davvero Sembrerebbe proprio di sì ...