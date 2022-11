Bergamo | l’analisi di Graziosi | “Manca la voglia di soffrire”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Terza sconfitta consecutiva in trasferta. Un fatto mai accaduto prima nella storia diin A2, un motivo in più per mettere il periodo sotto la lente d’ingrandimento. Per ragionare a mente fredda post Grottazzolina, con il pensiero proiettato all’impegno interno di domenica contro Santa Croce.Le riflessioni del day after sono del tecnico Gianluca: “Certe questioni vanno oltre la tecnica – ammonisce il coach –, come l’incapacità di partire con il piede giusto. Le partite vanno approcciate a dovere e non con esuberanza pensando, erroneamente, di poterle raddrizzare in un modo o nell’altro perché ti chiami. Siamo deficitari nelladi soffrire, nel sapersi mettere in discussione”. FALSA PARTENZA E NON SOLO – “In certi campi, come Grottazzolina, l’atteggiamento può talvolta colmare alcune ...