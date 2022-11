Ardea | morto l’ex sindaco Mario Savarese | a breve avrebbe compiuto 73 anni

(Di lunedì 21 novembre 2022)in lutto: questa sera, dopo una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi, è. Nell’ultimo periodo la sua salute si era aggravata, tanto da precipitare fino alla terribile notizia arrivata nella tarda serata di domenica 20 novembre., prima di diventaredi, non aveva mai ricoperto incarichi politici. Si era gettato in quella che viveva come una vera e propria “missione”, da cittadino che aveva a cuore la sua città. Persona non sempre compresa nel suo modo di fare politica garbata, mai urlata, ha iniziato il suo percorso negli “Amici di Grillo“, poi diventati “Movimento 5 Stelle“.73 ...

