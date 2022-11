?Il Cosenza Calcio supporta l’Avis

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ilda anni la donazione di sangue e vara iniziative in favore dei donatori. Lo ha annunciato il Presidente Eugenio Guarascio nel corso del memorial “Giovanna Gualtieri” che si è tenuto a Parenti. L’iniziativa è stata organizzata per ricordare la figura della prima Presidente del centro Avis del comune del cosentino, inaugurato nel 2005, che ha raggiunto ottimi risultati per indice donazionale rispetto alla popolazione residente. L’importanza della donazione di sangue è stata sottolineata nel corso del dibattito al quale hanno preso parte, il Sindaco Donatella Deposito, il medico responsabile dei 31 centri Avis della Provincia diUbaldo Lupia, il Direttore del Centro Trasfusionale e di immunoematologia dell’Azienda Ospedaliera diFrancesco Zinno e il Presidente ...

Tifo Cosenza

... idrogeologico e per temporali nella Calabria nord - occidentale (provincia difascia ...pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l'evoluzione meteorologica minuto per minuto su tutto......premio "Giovanni Nuvoletti" a Francesca De Marco e Davide Forgione del ristorante 87Cento;premio "Dino Villani" al produttore Stefano Renzelli per la "Varchiglia di" edpremio "... Il Cosenza Under 17 cade in casa col Palermo, doppio pareggio per under 15 e 16 Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-193e13ec-5548-ef1a-6a1d-2f56ca81e9 ...