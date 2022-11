Serie A a rischio default | servono 500 milioni entro un mese

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) Il 16 dicembre prossimo i presidenti diA dovranno pagare le cartelle esattoriali: ballano 500Il prossimo 16 dicembre è il termine ultimo per il pagamento delle cartelle esattoriali e laA si scopre fragile, con un rosso di 500. Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, si tratta di una spesa che metterebbe in difficoltà almeno la metà delle squadre del campionato. Per questo motivo tutte le squadre, esclusa la Fiorentina, hanno chiesto un rinvio del termine di pagamento, bocciato però dal ministro dell’Economia, Giorgetti, che si è limitato a concedere una mini proroga fino al 22 dicembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.