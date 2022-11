Pensioni | APE sociale nel 2023 molto più ricca e con tredicesima | novità INPS

(Di domenica 20 novembre 2022) Dell’Apesi discute tantissimo. Infatti proprio APEè una misura che ha consentito a tanti lavoratori di essere accompagnati gradualmente verso la pensione. Fino ad oggi la misura dell’Apeha permesso uscite dal lavoro addirittura a 63 anni di età anche con 30 anni di contributi versati. Soldi cash Il Democratico.comNeli limiti su APEfiniranno proprio per tutti coloro i quali sono nati nel 1956. Vediamo che cosa succede e che cosa cambia. La nuova normativa di APEInnanzitutto bisogna sottolineare che APEè una misura ponte. In sostanza grazie a questa misura il beneficiario può prendere un assegno che lo accompagna fino alla pensione. Infatti APEè stata fin da subito a disposizione ...

Nel capitolola strada sembra spianata verso 'quota 103' (41 anni di contributi e 62 di età) come soluzione ponte per superare la Fornero, insieme alla proroga di Opzione donna esociale.Si lavora sul frontecon quota 103, ovvero la possibilità di ritirarsi dal lavoro a 62 anni e 41 di contributi in accoppiata con la proroga diSociale e Opzione Donna. Ma anche all'...Ancora 6 mesi poi blocco al reddito di cittadinanza per chi può lavorare. Fisco, la flat tax sale fino a 85 mila euro di reddito, rottamazione delle mini cartelle, a green tax per l’e-commerce ...Solo abbassando le tasse si può ridare fiato a un’economia provata da pandemia e guerra. Lo ha detto il leader di Forza Italia, silvio Berlusconi, in un’intervista pubblicata oggi sul quotidiano “Il G ...