Omicidi Roma | caccia all’arma dei delitti

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 20 novembre 2022) (Adnkronos) –, èdei tre. Si terrà all’inizio della prossima settimana, non prima di martedì, l’udienza di convalida del fermo per Giandavide De Pau, il cinquantunenne accusato dell’o delle tre donne uccise giovedì scorso nel quartiere Prati a. Per De Pau, accusato di tripliceo aggravato, ieri sera è scattato il fermo disposto dalla procura didopo un’interrogatorio andato avanti negli uffici della Questura per oltre sette ore. Ora il pm titolare del fascicolo dovrà chiederne la convalida e poi verrà fissata l’udienza davanti al gip. Al momento a De Pau non viene contestata la premeditazione. Il 51enne, con un passato da autista per il boss Michele Senese e numerosi ...