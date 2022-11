F1 | Vettel ' Il mio addio? Mi sento un po' vuoto'

(Di domenica 20 novembre 2022) Ultima gara della carriera per il quattro volte campione del mondo ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - "Avrei voluto fare qualche punto in più. La gara mi è piaciuta, è stato tutto uguale, solo il ...

Lo ha affermato Sebastianal termine del GP di Abu Dhabi. - foto: LivePhotoSport. spf/pc/red 20 - Nov - 22 16:32 20 novembre 2022...per, dicendo: "Bravo Seb, perché ci hai insegnato molto. E grazie di tutto" , mentre il tedesco, super sorridente, ha risposto con un semplice, ma significativo: "Grazie, siete sempre nel...Ultima gara della carriera per il quattro volte campione del mondo ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) - 'Avrei voluto fare qualche punto ...E' finita la carriera di Sebastian Vettel. Il quattro volte campione del mondo ha concluso il Gran Premio di Abu Dhabi in decima posizione, quindi in zona punti, dopo una gara danneggiata, ancora una ...